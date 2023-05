Base de Lula tem teste de fogo com arcabouço e MPs

Quase quatro meses após o início do ano legislativo no Congresso Nacional, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentará, nas próximas duas semanas, uma série de pautas que representam o primeiro teste de relevo de sua base na Câmara dos Deputados e no Senado.

Entre outros pontos, serão votadas as primeiras medidas provisórias importantes editadas por Lula - sete delas precisam ser analisadas até 1º de junho para não perderem efeito - e o novo arcabouço fiscal proposto pelo Planalto e já modificado pelo relator, Cláudio Cajado (PP-BA), com votação prevista para esta quarta-feira.

Além disso, até 1º de junho precisam ser votadas na Câmara e no Senado medidas provisórias que contemplam a espinha dorsal da organização pensada por Lula para seu terceiro mandato. O presidente tomou decisões que irritaram alguns setores, em especial o agro, após transferir a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) do Ministério da Agricultura para o do Desenvolvimento Agrário.

Com a repercussão negativa, o próprio governo já se rendeu à necessidade de costura de um acordo para a configuração do Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado pelo petista Paulo Teixeira. Também estará em debate dentro do governo o destino da Agência Nacional de Águas (ANA), responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Hoje, está subordinada ao Ministério do Meio Ambiente.

Outras pautas devem exigir esforço de articulação com o Congresso para evitar derrotas em temas caros ao governo. Em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de marcar o julgamento sobre o marco temporal na demarcação de terras indígenas, Lira sinalizou que pautaria a urgência de um projeto que trata do assunto e que é criticado por ambientalistas. Em outra seara, o governo não tem conseguido enfrentar um tema que considera crucial, em especial após os ataques de 8 de janeiro: a regulação das big techs.