Melo viaja a Roma em programação da CAF sobre sustentabilidade

A convite do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o prefeito Sebastião Melo (MDB) participará nesta semana do Encontro Internacional de Cidades Eco-Educativas em Roma, na Itália. A programação, organizada em conjunto com as Pontifícias Escolas Ocorrentes - movimento educacional de caráter internacional -, reunirá 50 prefeitos e autoridades ibero-americanas entre os dias 22 e 25 de maio. O grupo terá encontro com o Papa Francisco, no Vaticano. Do Brasil, além de Melo, está confirmada a participação do prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB). O prefeito de Porto Alegre foi um dos quatro gestores municipais convidados, incluindo São Paulo, Canoas e Santos.Para Melo, o convite é um reconhecimento às políticas em desenvolvimento na Capital e representa oportunidade de construir novos avanços e parcerias. “A sustentabilidade é pilar essencial na concepção de futuro de uma cidade. E não se faz desenvolvimento sustentável sem integrar soluções para os desafios sociais”, afirma.Atualmente, a cidade está em processo de Revisão do Plano Diretor integrada à Nova Agenda Urbana da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) em novembro de 2021, a Capital formalizou compromisso de reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar até 2050. O prefeito apresentará as iniciativas em andamento e já entregues em Porto Alegre. No conjunto de projetos elaborados, está a matriz energética do transporte público; primeira parceria público-privada do Rio Grande do Sul na iluminação pública; transformação digital do licenciamento urbanístico e ambiental do município; certificação em sustentabilidade ambiental como incentivo à adoção de práticas sustentáveis na construção civil e a implantação de hortas urbanas comunitárias em parques, praças e terrários urbanos, entre outras iniciativas. Em desenvolvimento, a prefeitura destaca a operação urbana consorciada para recuperação e preservação ambiental da sub-bacia do Arroio Dilúvio; IPTU sustentável; o projeto Luz do Saber para levar eficiência energética e geração distribuída nas 98 escolas municipais; reabilitação do Centro Histórico e reposicionamento do 4º Distrito. A CAF trabalha conjuntamente com Porto Alegre nos projetos de financiamento do programa OrlaPOA, que inclui a recuperação estrutural da Usina do Gasômetro e a revitalização da Rua dos Andradas e do Quadrilátero Central no Centro Histórico.Melo viajou no sábado (20) e retorna a Porto Alegre no domingo (28). Neste período, assume como prefeito em exercício o presidente da Câmara Municipal, vereador Hamilton Sossmeier (PTB). O vice-prefeito Ricardo Gomes (PL) está de férias até 31 de maio.