Fernando Ritter assume a Secretaria de Saúde de Porto Alegre

odontólogo e servidor do município Fernando Ritter é o novo secretário municipal de Saúde de Porto Alegre. Interino desde a última semana, quando Mauro Sparta deixou o cargo O prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou na tarde desta sexta-feira (19) que ode Porto Alegre. Interino desde a última semana, quando, o procurador municipal Cesar Sulzbach permanece como adjunto da pasta. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

Ritter já esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital entre 2015 e 2016 e atuou como diretor-geral da Vigilância em Saúde desde o início da gestão, em 2021. Responsável pela organização da logística da vacinação contra a Covid-19, é uma escolha técnica, afirma o prefeito.

Doutor em Saúde Coletiva, Ritter tem mestrado em Epidemiologia com ênfase em Atenção Primária em Saúde, ambos os títulos pela UFRGS. Na Prefeitura de Porto Alegre, também foi coordenador da Atenção Básica em Saúde, entre 2014 e 2015.



“Nosso principal desafio neste momento é integrar a rede para atuar com força na Operação Inverno e reduzir o tempo de espera para especialidades e exames. Agradeço muito a confiança do prefeito Melo e da gestão. Vou me dedicar junto à competente equipe da SMS para fortalecermos a atenção primária e utilizar os dados georreferenciados dos atendimentos para tomarmos decisões assertivas de potencializar a força de trabalho nas regiões com demanda concentrada”, detalha o novo secretário.

