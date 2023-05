Câmara instala CPIs do MST, Americanas e apostas, enquanto investigação do 8/1 perde força

CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), a das Apostas Esportivas e a das Lojas Americanas A Câmara dos Deputados instalou na tarde desta quarta-feira (17) a(Comissão Parlamentar de Inquérito) do, a dase a das

As três comissões se somam à CPI mista do 8 de janeiro, que será formada não só por deputados federais, mas também senadores. O requerimento já foi lido pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no último dia 26, mas essa comissão ainda não tem data para ser instalada --muitos partidos nem sequer indicaram os membros.

A CPI do MST é considerada pela oposição como a que poderá trazer mais desgaste ao governo Lula (PT), uma vez que o movimento sem terra é um aliado histórico do petista. Além disso, a comissão deverá ter maioria de parlamentares ligados à FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio), uma das maiores forças da Casa.

O presidente será o deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS). O ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro Ricardo Salles (PL-SP) será o relator.

A CPI das Apostas Esportivas ganhou força no Congresso com a operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga a possível manipulação de resultados de partidas de futebol, inclusive na Série A do nacional.

• LEIA TAMBÉM: Presidente da Câmara dos Deputados diz que votação do arcabouço fiscal é prioridade para maio

Os deputados Julio Arcoverde (PP-PI) e André Figueiredo (PDT-CE) foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da CPI. O líder do blocão da Câmara, Felipe Carreras (PSB-PE), é o mais cotado para a relatoria.

Já a CPI das Americanas foi proposta pelo líder do Progressistas, deputado federal André Fufuca (MA), no início de março. A empresa pediu recuperação judicial em janeiro após anunciar um rombo contábil de R$ 20 bilhões.

Gustinho Ribeiro (Republicanos) deverá ser o presidente da das Americanas.

O objetivo, segundo o requerimento do parlamentar, é investigar "as inconsistências da ordem de R$ 20 bilhões detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas SA realizados no exercício de 2022".

As CPIs das Americanas e do MST são formadas por 27 deputados federais titulares e 27 suplentes. A das Apostas Esportivas terá 34 titulares e igual número de suplentes.