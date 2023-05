TRE do Ceará forma maioria para cassar deputados do PL por fraude na cota de gênero

cassar quatro deputados estaduais do Partido Liberal (PL) acusados de fraude nas eleições do ano passado. O partido teria fraudado a cota de gênero para atingir o número mínimo de mulheres na disputa. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Ceará formou maioria paranas eleições do ano passado. O partido teria fraudado apara atingir o número mínimo de mulheres na disputa. O PL é a legenda atual do ex-presidente Jair Bolsonaro

A denúncia envolve os deputados Carmelo Neto – mais votado à Assembleia Legislativa em 2022, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. Carmelo e Marta ocuparam a tribuna do parlamento na terça-feira para se defender das acusações.

“Fui eleito o Dep. Estadual mais bem votado do Ceará e porque somente agora essas acusações contra mim e meus amigos? A própria lei se automutila”, declarou Carmelo. Silvana negou que sua candidatura tenha sido uma fraude.

“Quero dizer aos meus eleitores que a justiça não tem nada contra mim e nem os colegas deputados que fomos acusados por candidaturas laranjas”, disse a parlamentar.

A sessão, realizada na segunda-feira (15), foi interrompida após um dos integrantes do TRE pedir vista, que significa um prazo maior para analisar o caso antes de votar. A votação será retomada no dia 30 de maio.

Como funciona a cota de gênero nas eleições

O estímulo à participação feminina por meio da cota de gênero está previsto na legislação brasileira desde 1997 no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, nas eleições para Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.

A regra passou a ser obrigatória a partir de 2009, quando começaram a ser feitos vários avanços. Mesmo com o compromisso da Justiça Eleitoral e com ações afirmativas que buscam garantir mais mulheres na política, o TSE tem julgado diversos casos de candidaturas femininas fictícias com fraudes comprovadas da chamada cota de gênero.

Recentemente, a composição das cadeiras de vereadores precisou ser alterada em dezenas de cidades após decisões do Plenário que comprovaram irregularidades no cumprimento da cota de gênero.