MDB gaúcho inicia discussão sobre eleições de 2024

O MDB iniciou, na tarde desta terça-feira (16), as discussões internas com 33 lideranças regionais da sigla para as eleições municipais de 2024. A reunião aconteceu em Porto Alegre, liderada pelo presidente estadual Fábio Branco.

O dirigente anunciou que será criado um grupo de trabalho para atuar diretamente no diálogo com os municípios e potenciais candidatos e confirmou que lançará, nos próximos dias, uma série de encontros macrorregionais no Estado, com foco em 2024. Esse trabalho pré-eleitoral será coordenado pelo ex-senador e ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça. Atualmente, a sigla é representada no Estado por 136 prefeitos, 121 vices, 1.156 vereadores, além de contar com seis deputados estaduais, três deputados federais e o vice-governador do Estado.