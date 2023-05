Governador discutirá com deputados da base aliada o projeto final para o IPE

O governador Eduardo Leite (PSDB) discute com sua base aliada na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (16) qual será o formato final do projeto de reestruturação do IPE, que será encaminhado ao Parlamento nos próximos dias. A reunião com os deputados estaduais acontecerá no Palácio Piratini às 18h30min, após a sessão legislativa, que votará o projeto de reajuste salarial do Poder Judiciário, Ministério Público (MP), Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado.

A reunião foi confirmada na tarde desta segunda-feira (15) na sede do Poder Legislativo, por ocasião da entrega do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo governador Leite, que pontuou que foram ouvidas demandas e feitos ajustes. "Vamos ver se os ajustes que fizemos estão de acordo, e tomar a decisão sobre o protocolo (do projeto) que esperamos que possa acontecer nesta semana". Porém, Leite advertiu que "para cada escolha, tem que haver uma renúncia". "Os custos da saúde são crescentes em todos os planos suplementares, não somente no IPE. O Estado não pode fazer aportes extraordinários para além do que tenha de patrimônio devido", pontuou o governador.

A reunião com a base tinha sido adiantada pelo líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP) e pelo chefe da Casa Civil, Artur Lemos, na semana passada, durante a missão gaúcha nos Estados Unidos, informação publicada pelo Jornal do Comércio.

De acordo com Lemos, a reunião é necessária para "aparar arestas" com os parlamentares, em busca de equilíbrio para a proposta final, depois de já terem havido negociações intensas nas últimas semanas. Segundo o secretário, "não há soluções fáceis para problemas complexos.

Já para Antunes, a reunião pode ser a oportunidade para que o governo mostre aos deputados até onde poderá ceder em relação ao projeto original, após as negociações realizadas tanto com representantes dos servidores públicos estaduais quanto com os partidos, "devolvendo" a análise das partes com novas contribuições.

Os sindicatos de servidores divergem principalmente quanto à revisão ao longo da vida. Porém, o governo alega que não há suporte para que o Estado agregue mais de R$ 10 bilhões anualmente apenas com o déficit do IPE.