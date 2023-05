Melo vai a Brasília para rodada de reuniões com ministros

Neste domingo, o prefeito Sebastião Melo embarcou para Brasília para cumprir agendas junto a gestores da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em ministérios e no Congresso Nacional. Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Porto Alegre, a pauta dos municípios junto ao governo federal será centrada no transporte coletivo.



Na segunda-feira (15), estão agendadas reuniões com os ministros chefe da secretaria de relações institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e das cidades, Jader Barbalho Filho. O ministro da educação, Camilo Santana, receberá a comitiva na terça-feira. Também estão previstas reuniões com senadores e com o coordenador da bancada da FNP no Congresso Nacional, deputado federal Jonas Donizette.

Melo é vice-presidente de mobilidade da FNP e lidera a frente de defesa do transporte coletivo em busca de participação de estados e da União no financiamento. Com o presidente Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, e demais prefeitos, irão tentar avançar nas negociações pela aprovação do PL 4392/2021, para aporte no custeio da gratuidade dos idosos 65+, além do financiamento das isenções aos estudantes da rede pública e investimentos em infraestrutura e desoneração da folha especialmente no setor do transporte.