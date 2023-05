Prédio vai centralizar atividades do Tribunal Regional Eleitoral

O investimento no prédio da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) foi de R$ 63 milhões - R$ 40 milhões da compra do prédio e R$ 23 milhões das reformas. Os recursos são próprios da Justiça Eleitoral. A mudança iniciou em 2019 e pela primeira vez, reúne na mesma estrutura, a central de atendimento, os cartórios eleitorais da Capital e praticamente toda a estrutura administrativa.

O prédio da Duque de Caxias, onde antes estava a sede do Tribunal, permanece como patrimônio da Justiça Eleitoral. A estrutura abriga o memorial do TRE, a escola judiciária eleitoral, salas de capacitação que passarão por ampliação, biblioteca do Tribunal, almoxarifado, além da manutenção do plenário, que ainda poderá ser utilizado para sessões solenes de posses e sessões que tenham maior apelo de público.