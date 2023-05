Lula: para governar um Estado e um país, tem que governar com coração de mãe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou em suas redes sociais um vídeo em homenagem às mães. "Para governar um Estado e um país, tem que governar com coração de mãe", afirmou Lula, no vídeo gravado na sexta-feira (12), em Fortaleza, onde lançou o programa de escolas de tempo integral."Se não tiver dinheiro pra dar uma lembrancinha para a mãe, dê um beijo de reconhecimento", pediu o presidente, aos presentes. Ele estava ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. Lula pediu que os filhos dessem um beijo em suas mães e dissessem que foi um pedido do presidente.