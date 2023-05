Bolsonaro processará Lula por dizer que ele é o dono de mansão milionária nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá processar o atual chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o petista atribuir a ele a propriedade de uma mansão milionária nos EUA.

Essa é a primeira vez que Bolsonaro aciona a Justiça contra Lula desde que foi derrotado nas urnas e deixou o Palácio do Planalto. O ex-presidente apresentará uma ação cível por danos morais e uma ação criminal pela prática de crime contra a honra.

Durante evento em Salvador, na quinta-feira (11), Lula sugeriu que um imóvel milionário pertencente à família do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, na verdade poderia ser do ex-chefe do Executivo.

"Nós vamos apurar, nós vamos abrir processo e nós vamos tentar provar a corrupção que houve nesse país para que o povo brasileiro saiba quem é que praticou corrupção", afirmou Lula.

"Acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do... Como é que chama ele? Do ajudante de ordens do Bolsonaro. Certamente, uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordens. Certamente, é para o paladino da discórdia, o paladino da ignorância, o paladino do negacionismo", disse ainda, em referência a Jair Bolsonaro.

Bolsonaro se manifestou publicamente sobre o episódio no fim da tarde desta sexta-feira (12), após a coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, antecipar a disputa judicial que será deflagrada.

"Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma cível. Primeiro ele diz que, das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. São números absurdos, mas que atingem a minha honra", afirmou o ex-presidente, em vídeo gravado.

"A outra: diz que eu tenho nos EUA uma mansão de US$ 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade e não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte, e tenho certeza que a Justiça fará a sua", finalizou.

A declaração de Lula também foi rechaçada por bolsonaristas nas redes sociais. Ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, o empresário Fabio Wajngarten afirmou que providências jurídicas seriam tomadas para reparar "mais uma mentira" do petista.

"Fica cada dia mais evidente seu descontrole, seu sentimento único de vingança, em detrimento de cuidar do Brasil e de sua população", escreveu Wajngarten.

Avaliada em R$ 8,5 milhões -não em dólares, como afirmou Lula-, a mansão nos EUA pertence a Daniel Cid, irmão do tenente-coronel, e está localizada em Temecula, a 130 quilômetros de Los Angeles, na Califórnia. Sua existência foi revelada pelo Metrópoles.

De acordo com a publicação, a família do ex-ajudante de ordens ainda tem outras propriedades milionárias no país norte-americano, avaliadas entre R$ 2,2 e R$ 3,3 milhões. Mauro Cid era uma espécie de braço direito de Bolsonaro, relação que o levou a entrar na mira da PF.



Além do suposto envolvimento na falsificação de cartões de vacinação, ele foi um dos indiciados pelo vazamento da apuração utilizada por Bolsonaro em uma transmissão de 4 de agosto de 2021, em que contestou a segurança do sistema eleitoral e levantou suspeita de fraude nas eleições de 2018.

Informações obtidas a partir da quebra de sigilo telemático de Cid também indicaram a participação na live de 21 de outubro de 2021 em que Bolsonaro fez uma falsa associação entre a vacinação contra a Covid e o desenvolvimento da Aids.

Cid também é investigado no inquérito das milícias digitais por transações suspeitas em favor de Bolsonaro, descobertas pela PF a partir da quebra dos sigilos telemático e bancário.