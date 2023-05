Marina Silva tem quadro de saúde 'estável' e deve ter alta nesta quarta (10)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), tem quadro de saúde "estável e bom", segundo boletim médico divulgado nesta terça (9) pelo Instituto do Coração (InCor).

Marina está internada no hospital da Universidade de São Paulo (USP) desde sábado, após ter sido diagnosticada com Covid-19. Com a melhora do estado de saúde, a ministra pode ter alta médica nesta quarta (10).

"A Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, segue sob cuidados médicos no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP). A paciente evolui clinicamente bem e os resultados dos exames de rotina mostram estado de saúde estável e bom. Há expectativa de alta hospitalar para esta quarta-feira, 10 de maio", diz o boletim médico.

A ministra é acompanhada pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli e pelo diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.