Leite e Doria se encontram nos EUA

Após travarem no ano passado uma intensa batalha pela conquista dos votos dos tucanos na prévia interna que acabou indicando o nome do ex-governador de São Paulo João Doria como pré-candidato do PSDB à presidência da República, o governador Eduardo Leite, hoje no comando nacional da sigla, e Doria se reencontraram em evento promovido pelo Lide em Nova York (foto). Aguardado pela imprensa, o encontro foi rápido e protocolar, antes da formação da mesa de debatedores do evento. Os tucanos trocaram cumprimentos breves e posaram para fotos a pedido da imprensa, sem grande contato posterior. Leite, por sua vez, fez questão de ainda abraçar e conversar com a esposa de Doria, Bia.