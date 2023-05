Na Fiesp, Pacheco defende iniciativa privada no saneamento

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira que a "tendência" é de que os senadores aprovem o projeto de decreto legislativo que derruba mudanças feitas pelo governo federal no Marco do Saneamento.

"O que eu percebo é que há uma tendência do Senado Federal em aprovar também esse projeto de decreto legislativo, mas obviamente que eu posso dizer apenas como tendência porque o Senado são 81 senadores e não só o seu presidente", disse Pacheco.

"Esta é uma lei e, embora seja legítimo ao Poder Executivo ao pretender regulamentá-la editar decretos, a compreensão é de que esses decretos não podem se sobrepor à lei, especialmente em pontos que sejam pontos próprios do processo legislativo de uma lei, e não de um decreto."

Na semana passada, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu sua primeira derrota no Congresso Nacional e viu a Câmara dos Deputados reverter as mudanças feitas pelo Executivo por 295 votos a 136.

A declaração de Pacheco ocorreu em agenda na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O senador também disse que o Marco do Saneamento "foi uma medida inteligente tomada pelo Congresso", e saiu em defesa da participação da iniciativa privada.

"O Senado aprovou o Marco Legal do Saneamento na compreensão de que boa parte da sociedade brasileira não tinha e ainda não tem acesso a saneamento básico em função de se delegar ou se entregar a estatais esta possibilidade", disse.

"Então, a iniciativa privada presente, obviamente dentro de critérios e dentro de um regime próprio de contratação é algo, na nossa opinião - e digo nossa, porque quero crer que seja a compreensão da maioria do Senado e do Congresso Nacional -, inteligente a ser feito para suprirmos uma deficiência básica, que afeta inclusive a saúde pública quando não se tem."

Pacheco informou que o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado - onde o texto será discutido antes de ir ao plenário -, Confúcio Moura (MDB-RO), será o relator do texto na comissão. Moura é também um dos vice-líderes do governo Lula no Senado.

A expectativa do Palácio do Planalto é de que o PDL seja barrado no Senado. Na semana passada, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que o Executivo está pronto para dialogar com a oposição, e que os ministros entrarão em campo para defender os decretos presidenciais.

"Os ministros estarão aqui à disposição para esclarecer, e nós acreditamos que, com isso, será possível um posicionamento diferente do Senado", afirmou Rodrigues.

A Comissão de Meio Ambiente do Senado, presidida pela senadora Leila Barros (PDT-DF), vai discutir o novo Marco Legal do Saneamento com os ministros das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB), e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT). A data ainda não foi divulgada.

Senadores avaliam que é possível votar o PDL da Câmara em até três semanas. Pacheco não deu previsão de prazo, mas afirmou que a decisão será tomada "nos próximos dias".

Dois pontos principais nas mudanças no Marco do Saneamento incomodaram a Câmara dos Deputados. O primeiro estendeu o prazo para que empresas estaduais de saneamento apresentassem garantias de capacidade técnica e financeira para realizar investimentos.

O segundo permitiu a prestação direta de serviços por estatais estaduais em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões (subdivisão da área do estado).