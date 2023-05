Folhapress

Internada com Covid-19, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem quadro de saúde estável e boa evolução, segundo boletim médico. Marina está no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, desde sábado. Ela foi orientada pelos médicos a procurar atendimento após fazer um teste de Covid que deu positivo. Boletim divulgado ontem pelo hospital diz que ela segue sob cuidados médicos. A ministra é acompanhada por uma equipe formada por cardiologista, infectologista e pneumologista.