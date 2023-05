Pagamento de conteúdo jornalístico pode sair do PL das Fake News

Agência Estado

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do projeto de lei 2.630, conhecido como PL das Fake News, afirmou no sábado que as regras sobre direitos autorais e remuneração pelos conteúdos artísticos e jornalísticos podem ser retiradas do texto e votadas em separado. "Há quem defenda que façamos um trabalho de separação do tema de direito autoral, há quem creia que vale a pena juntar com remuneração do conteúdo jornalístico. É possível que haja o destaque de parte do texto, para que seja votado em separado. Essa é uma construção que os líderes têm dialogado, e eu não me oponho. É um projeto que acabou incorporando muitos temas e pode ser útil que a gente faça um destaque de algum desses temas", avaliou. As informações são da agência Estado.