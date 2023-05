Jornal do Comércio

Agrônomo formado pela Pucrs, o deputado estadual Frederico Antunes iniciou sua carreira política em 1992, como o vereador mais votado de sua cidade, Uruguaiana. De 1996 a 1998, ocupou a diretoria de Fomento e Patrimônio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), cargo que deixou para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa, tornando-se o mais jovem deputado estadual da sua bancada. Em 2003, já em seu segundo mandato, assumiu a Secretaria Estadual de Obras Públicas e Saneamento. Em 2007, foi presidente da Assembleia Legislativa. A partir de 2019, quando iniciou seu sexto mandato consecutivo, ocupou por dois anos o cargo de presidente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais. Também assumiu a função de líder da bancada do PP e líder do governo de Eduardo Leite (PSDB)/Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) no Parlamento. Durante três anos e meio, comandou as votações dos principais projetos de reformas do Estado, obtendo a marca de 100% de aprovação dos 242 projetos deliberados. Em 2022, foi eleito deputado estadual pela sétima vez e retomou a liderança do governo.