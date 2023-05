Federação PT/PCdoB é a última bancada a propor sugestões ao IPE

O governo do Rio Grande do Sul ouviu a bancada da federação PT/PCdoB sobre a reestruturação do IPE-Saúde na manhã desta quinta-feira - a última da bateria de reuniões sobre a proposta do Executivo para o plano de saúde dos servidores estaduais. A partir de agora, os trabalhos no Palácio Piratini serão internos para incluir, ou não, sugestões encaminhadas pelos partidos ao longo das últimas duas semanas.

Mesmo que sugestões e críticas tenham sido postas à mesa, o deputado estadual Pepe Vargas (PT) acredita que o debate só vai avançar após o Executivo efetivamente encaminhar um projeto final para a Assembleia Legislativa.

"A maioria (dos parlamentares) ainda está em silêncio sobre esse assunto, até porque não tem projeto de lei. Esse debate só vai ocorrer de forma concreta quando chegar o projeto. Aprovamos a realização de audiências públicas na Comissão de Saúde, mas não tem sentido fazer se ainda não tem projeto", afirmou o parlamentar.

A federação apresentou um documento ao secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior (PSDB), contendo críticas à proposta apresentada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e sugestões que poderiam ser agregadas ao projeto.

Os partidos acreditam que o princípio da paridade patronal, onde o Estado contribui o mesmo valor que os usuários do plano, deva ser mantido também na proposta de contribuição de dependentes. A proposta do Piratini inclui a um valor para dependentes, que hoje não contribuem com o plano.

"A paridade de contribuição é rompida quando o governo propõe uma contribuição dos dependentes. Com isso, a contribuição média do titular e dependente aumentaria em 117,5%, cujo ticket médio passaria de R$ 105,18 para R$ 228,79. Enquanto isso, a participação do Estado aumentaria 16,1% em tem termos percentuais (de 3,1% para 3,6%), mas de apenas 14% em termos financeiros, já que a contribuição do Estado incidiria somente sobre a contribuição do titular", afirma o documento.

As siglas também cobram passivos que o Estado teria com o IPE, referente a valores de imóveis e à não contribuição da paridade patronal em exercícios anteriores - não exatamente referente ao Executivo, mas aos demais Poderes do Estado e outras autarquias.

O pleito principal foi a reposição salarial dos servidores. "Ou enfrenta o que levou o IPE a essa crise, ou não se dá sustentabilidade. Não enxergamos, na proposta do governo, sustentabilidade no longo prazo. A razão da crise é o congelamento dos salários. A arrecadação do IPE depende de uma alíquota dos salários. Acontece que os custos da saúde foram aumentando, a despesa do IPE cresceu e a receita ficou congelada. Essa é a razão", afirma Pepe.

Ao apresentar a proposta inicial para o plano, Leite afirmou ser impossível, fiscalmente, hoje, solucionar a crise através da reposição salarial. "O reajuste necessário para poder viabilizar R$ 750 milhões ao IPE custaria ao Estado R$ 8 bilhões anualmente. Isso é absolutamente inviável ao Estado", disse o governador.