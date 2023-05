Ex-governadores gaúchos debatem reforma tributária

A Comissão Especial destinada a Acompanhar e Debate a Reforma Tributária, da Assembleia Legislativa, recebeu ex-governadores do Rio Grande do Sul para um painel sobre esta que é a principal proposta do governo federal neste início de governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Participaram da comissão os ex-governadores Olívio Dutra (PT, 1999-2002), Germano Rigotto (MDB, 2003-2006) e Tarso Genro (PT, 2011-2014). Convidada, a ex-governadora Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010) não pôde participar por questões técnicas.

A leitura de Rigotto é de que o ambiente político é favorável a aprovação de uma reforma tributária. "Vejo um momento muito propício para o avanço da reforma tributária. Chegamos com a possibilidade de aprovação. As duas propostas que tramitam na Câmara e no Senado vão na direção correta e tem a ver com tudo aquilo que discutimos ao longo de anos", afirmou o emedebista, após explanar sobre as tentativas de reforma tributária ocorridas nos governos Fernando Collor (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Olívio se diz otimista com o avanço da proposta. "Tenho otimismo com relação a discussão da reforma para que o estado democrático de direito republicano brasileiro venha funcionar bem e melhor - não para poucos, mas para maioria do nosso povo", afirmou.

Já Tarso, seu correligionário, acredita que a maioria dos brasileiro é contra a reforma. "Muita gente não quer a reforma tributária. Por diferente formas e concepções, eu diria que a maioria não quer a reforma tributária, seja em função dos interesses dominantes da elite brasileira, que é 1,5% da população, seja por interesses regionais específicos", declarou o petista.

Porém, acredita que a proposta está no caminho certo e que deva se focar mais na geração de receitas para o Estado. "Os caminhos estão sendo bem debatidos, bem explorados. (...) Nenhuma reforma tributária será feita de maneira eficaz para recuperar a dimensão do estado social no Brasil se não focarmos na questão de aumentar a receita do Estado. Ainda não se prestou atenção nos polos mais dinâmicos da economia que vieram com a terceira e a quarta revolução científico-tecnológica", afirmou.