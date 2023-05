PGR foi contra ação da PF na casa de Bolsonaro e Michelle

A Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou contra a realização de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Os elementos de informação incorporados aos autos não servem como indícios minimamente consistentes para vincular o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro e a sua esposa, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, aos supostos fatos ilícitos descritos na representação da Polícia Federal, quer como coautores quer como partícipes", disse a PGR.

Relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes concordou em parte. Afirmou que a busca contra Bolsonaro seria "imprescindível", diante do "exposto e do notório posicionamento público do ex-mandatário contra a vacinação".

No que diz respeito à Michelle, entendeu o magistrado, não foram demonstrados pelos agentes federais os requisitos legais necessários a justificar a ação.

A Procuradoria afirmou que o que se extrai dos autos, diferentemente do que apontou a PF, é que o ajudante de ordens Mauro Cid "teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa, à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência" do ex-presidente.

"Não há lastro indiciário mínimo para sustentar o envolvimento do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro com os atos executórios de inserção de dados falsos referentes à vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde e com o possível uso de documentos ideologicamente falsos", afirmou a Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras.

O entendimento da Procuradoria foi rebatido pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, para quem tal posicionamento não se "demonstra crível" no atual estágio da investigação criminal.