Diante do risco de derrota, Lira pode adiar votação do PL das Fake News

O relator do texto, Orlando Silva (PC do B-SP), também deve se reunir com seus pares nesta terça. Adiar a votação é uma hipótese considerada provável tanto por governistas quanto oposição. O placar apertado para impor urgência à matéria, a pressão de big techs contra o texto e o esvaziamento do apoio de deputados tornaram o cenário incerto para a aprovação do texto.

Além da pauta econômica, o PL das Fake News é um dos mais importantes para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste primeiro semestre. A avaliação do Executivo é que a regulamentação das redes sociais impediria um avanço ainda maior da militância do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na internet. Apoiadores de Bolsonaro têm esperança de derrubar o projeto.

Na quinta-feira (28), Orlando Silva publicou a versão final do texto que será submetido ao plenário, com concessões feitas para atender a reivindicações da bancada evangélica e da oposição. Foi retirada, por exemplo, a previsão de uma agência reguladora.

Porém, a movimentação não tem sido suficiente para garantir a aprovação da matéria. No sábado (29), o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, anunciou que o partido votará contra o projeto.

A decisão é importante porque, na aprovação do regime de urgência por 238 a 192, a sigla foi fundamental, com 29 votos em favor da tramitação mais rápida.

Caso a votação do projeto siga o que foi registrado na semana passada, apenas invertendo tais votos, o texto não seria aprovado uma vez que é preciso maioria simples para que uma proposta avance na Câmara.

Pereira disse que os votos favoráveis a uma tramitação mais célere não se confundem com a posição em relação ao mérito do tema. "Ninguém assumiu o compromisso de votar o projeto propriamente dito", declarou. "É verdade que ele (relator) fez vários ajustes no texto, acatou muitas sugestões da bancada evangélica, de vários parlamentares de vários partidos, inclusive do Republicanos, mas o texto continua ruim."

A pressão das big techs para adiar a votação também subiu na semana passada, com manifestações públicas e anúncios em grandes jornais. Empresas como Meta, Google, Twitter e Tik Tok criticam a celeridade da votação e a falta de diálogo. O Google publicou um texto no feriado se posicionando contra o PL.

Críticos da proposta afirmam ainda que há trechos vagos e que a previsão de regulamentação de vários dispositivos aumenta o poder para o Executivo controlar a lei. Parlamentares avaliam que o debate se tornou ideológico e não mais de mérito. Ou seja, que a posição contrária se dá por oposição política e não necessariamente por discordâncias quanto ao conteúdo da lei.

Também entendem que há pouca margem de manobra para Lira porque, como o relatório final já foi apresentado, não é possível fazer mais mudanças no texto para tentar angariar mais votos - alterações agora, podem ser feitas apenas durante a votação.

Orlando Silva afirmou que está otimista com a votação, mesmo diante do cenário atual. "O que não pode é seguirmos com as redes sociais na dinâmica de hoje. É preciso mudar o regime de responsabilidades das plataformas digitais. O Congresso Nacional não pode terceirizar suas tarefas. Não é razoável deixar que o Judiciário faça o que é nossa obrigação", disse.

O que propõe o PL das Fake News

O projeto das Fake News regulamenta as redes sociais e impõe sanções a plataformas que não retirarem do ar, até 24 horas após decisão judicial, conteúdos ilícitos. A proposta ganhou força no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o levante golpista de 8 de janeiro e os ataques a escolas em São Paulo e em Blumenau (SC).

O texto em discussão traz uma série de obrigações às plataformas de redes sociais e aplicativos de mensagens, como a moderação de conteúdo.

O projeto de lei chegou a ser aprovado no Senado em 2020. No ano seguinte, a Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar o texto. O andamento, no entanto, não ocorreu e, em 2022, os deputados rejeitaram dar urgência à análise.

O diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, afirmou que o PL das Fake News é vago . Ele disse que a empresa já adota medidas para moderar conteúdo de ódio e que a responsabilidade por violência nas escolas não é só das plataformas.

Segundo ele, o texto deixa incertezas sobre como será feita a regulação das plataformas e se equivoca ao equiparar o cuidado exigido por mecanismos de buscas ao de redes sociais.

O representante do Twitter Brasil, Hugo Rodríguez, que participou de reuniões no Ministério da Justiça sobre ataques nas escolas, criticou a votação do projeto no domingo (30). "Desde o primeiro momento, temos pedido para diferentes atores mudanças que sejam compatíveis com os padrões internacionais. Porém, o projeto continua do mesmo jeito. Não é sim ou não, é pensar em mudanças conjuntas, hoje, não o dia da votação", disse.