Senadora Soraya Thronicke tem alta após ir para a UTI com crise alérgica

Folhapress

A senadora Soraya Thronicke (União-MS) teve alta neste domingo (30) após passar quatro dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por conta de uma crise alérgica. A informação foi divulgada em seus perfis nas redes sociais.Soraya começou a se sentir mal no dia 21 de abril por conta de uma crise alérgica. Na última quinta-feira (27), os sintomas se agravaram e ela teve que ser internada na UTI do hospital DF Star, em Brasília.Ela foi acompanhada pela médica Ludhmila Hajjar, que participou da equipe de transição do governo Lula. Hajjar também recusou convite para chefiar o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, por causa da condução da pandemia.De acordo com os boletins médicos, Soraya teve um quadro de reação alérgica cutânea. Com a alta, a senadora continuará fazendo o tratamento em casa.