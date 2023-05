Bolsonaro é recebido com entusiasmo na Agrishow

Agência Estado

Aos gritos de "mito" e de "Lula ladrão", o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), foi recebido pelos visitantes da principal feira agrícola do Brasil, a Agrishow (foto), realizada nesta semana em Ribeirão Preto (SP). Bolsonaro chegou acompanhado do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e fez um breve pronunciamento em solenidade reservada ao governador. Bolsonaro reforçou a importância do agronegócio para o País e criticou a homologação de terras indígenas e quilombolas no Brasil. A organização da feira anunciou no sábado o cancelamento da tradicional cerimônia de abertura após a polêmica envolvendo o "desconvite" ao ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, para que não comparecesse ao ato, que contaria com a presença de Bolsonaro.