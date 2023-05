Federasul e ACPA se posicionam contra PL das Fake News

As diretorias da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) divulgaram notas se manifestando contra a aprovação do Projeto de Lei 2630/2020 - ou PL das Fake News - que pode ir à votação na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (2).A Federasul reiterou o posicionamento da "crença na liberdade de expressão como pilar essencial à democracia já incorporado à cultura brasileira como valor que não admite interpretações distorcidas das cláusulas pétreas da Carta Magna". Para a entidade, "não há democracia sem liberdade de expressão" e " qualquer governo, de direita ou de esquerda, não pode estar legitimado a subjugar a contade soberana do povo brasileiro de fazer oposição e se manifestar democraticamente, mobilizando e expressando, através da internet, seu descontentamento". A nota cita as Jornadas de Junho de 2013 como exemplo de manifestação pacífica. Já a ACPA expressa preocupação em relação ao projeto. Segundo a entidade, o texto apresentado "representa um risco à democracia, à liberdade de expressão e viola garantias constitucionais". A associação acredita, conforme nota divulgada, que o PL das Fake News "pode criar um mecanismo para controlar a divulgação da livre opinião nas redes sociais por meio de órgãos do Estado". "Com esse projeto, será considerado como verdadeiro ou democrático o que for aceito por quem rege esses órgãos de controle", continua a nota.O PL 2630/2020 tramita em urgência na Câmara dos Deputados. Em Brasília, há a expectativa de que o texto possa ir à votação ainda nesta semana. O tema foi alvo de protestos neste feriado de 1º de maio em Porto Alegre.