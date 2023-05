Lula critica juros e ressalta reajuste do mínimo em ato do 1º de Maio

Folhapress

Em ato unificado das centrais sindicais nesta segunda-feira (1º), Dia do Trabalho, no vale do Anhangabaú na região central da capital paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o patamar dos juros no Brasil, prometeu a isenção do Imposto de Renda sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e ressaltou as recém-anunciadas medidas de valorização do salário-mínimo e ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, dizendo que está começando a fazer mudanças na economia.Segundo Lula, a isenção sobre a PLR dos trabalhadores foi um pedido das centrais sindicais que deverá ser estudado pela Fazenda. O presidente voltou a criticar o atual patamar dos juros do Brasil, de 13,75% ao ano. "A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse País, porque ela é a responsável por uma parte da situação em que vivemos hoje."Ainda que tímidas, cobranças ao novo governo apareceram no ato das centrais sindicais. A presidente do Sindicato dos Metroviários no estado, Camila Lisboa, falou em não se contentar com o salário-mínimo de R$ 1.320,00. "É preciso avançar logo para ir até os R$ 5.000,00." Para tanto, segundo Lisboa, a estratégia é taxar os mais ricos.Além de São Paulo, outras capitais espalhadas pelo País também receberam atos nesta segunda em razão do 1º de Maio. A cobrança pela redução dos juros ganhou espaço em faixas carregadas por manifestantes. Lideranças sindicais também se revezaram em discursos em defesa da política de valorização do salário mínimo e de outros direitos trabalhistas.O público presente nos atos carregava bandeiras, bonés e camisetas de organizações como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em Belo Horizonte, centrais sindicais fizeram uma caminhada pelas ruas durante a manhã. Também houve registro de manifestações em capitais como Fortaleza, Maceió, Recife e Teresina. Shows de artistas e falas de lideranças de entidades sindicais foram agendados para a tarde em municípios como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador.O presidente também reforçou a atração de investimentos estrangeiros como forma de gerar empregos. "Outra coisa que vamos trazer de volta é a geração de empregos. Vocês viram que eu já fui para os Estados Unidos, a China, a Argentina, ao Uruguai e vou à Inglaterra agora. Estamos convidando empresários estrangeiros para fazer investimentos no Brasil, estamos mostrando para eles os grandes projetos que nós vamos apresentar no terceiro PAC. Vai ser o maior projeto de infraestrutura deste País, a gente, então, vai voltar a gerar empregos."A desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho foi o tema escolhido para abrir o discurso. "Mandamos um projeto de lei para o Congresso em 8 de março. Pela primeira vez, vamos garantir que a mulher ganhe o mesmo que o homem se ela tiver uma função igual à dele. Não é possível que depois de tantos milênios de humanidade, a mulher seu tratada como se fosse um ser inferior. O projeto de lei tem urgência urgentíssima."Este é o quinto ano que CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública fazem o ato do 1º de Maio de forma unificada. A reunião de todas as centrais, que antes faziam eventos separadamente, começou após a prisão de Lula em 2018, com ato em Curitiba (PR).O presidente também falou sobre o aumento do limite de isenção do Imposto de Renda. "Aumentamos o limite para R$ 2.640,00, ninguém vai pagar mais um centavo de Imposto de Renda. Tenho um compromisso com vocês de que a gente vai ter isenção até R$ 5 mil até o fim do meu mandato."O reajuste do salário-mínimo - que também é o piso das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pronunciamento na TV no domingo.