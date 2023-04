Bolsonaro fala à PF em engano e efeito de remédios sobre vídeo publicado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem a investigadores da Polícia Federal (PF) ter publicado por engano em uma rede social, quando estava sob efeito de medicamentos, um vídeo questionando a lisura das urnas eletrônicas dois dias após os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes.

A versão foi relatada por representantes da defesa de Bolsonaro depois do depoimento de duas horas e meia do ex-presidente à PF, como parte da investigação sobre os atos de 8 de janeiro. A postagem do ex-mandatário foi apagada após ser tornada pública na época.

"Esse vídeo foi postado na página do presidente do Facebook quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assisti-lo posteriormente", disse o advogado Paulo Cunha Bueno, na saída da sede da PF. "Por acaso, justamente nesse período, o presidente estava internado em um hospital em Orlando (nos Estados Unidos). Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10 (de janeiro) ele teve uma crise de obstrução intestinal, isso está documentado, foi submetido a um tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10", continuou.

Bolsonaro depôs no âmbito do inquérito que mira os autores intelectuais da investida que desaguou na invasão e depredação das sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e da Suprema Corte.