Comissão do Plano Diretor está pendente de uma indicação

Já estão quase completamente definidos os nomes dos vereadores que irão compor a Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara de Porto Alegre. Serão 14 representantes que terão como função debater os sete eixos temáticos presentes no plano. Também já está estabelecido o nome do presidente da comissão, que será Idenir Cecchim (MDB).

O regimento interno da casa aponta que, para cada três vereadores vinculados à sigla partidária, há o direito a uma das 14 cadeiras da comissão. Com isso, alguns partidos passaram a se organizar em blocos, com o objetivo de conquistar mais vagas no colegiado.



Foram definidos três blocos. O primeiro é formado pelos partidos de oposição ao governo. São eles: PT, PSOL e PCdoB. Com nove vereadores, o bloco terá direito a três cadeiras. Dessa forma, cada sigla pôde optar por indicar um nome.

O PT irá indicar o vereador Engenheiro Comasseto (PT), o PSOL escolheu o nome de Roberto Robaina (PSOL). Já o PCdoB está enfrentando conflitos internos e ainda não indicou o nome - que deve ser de Abigail Pereira (PCdoB) ou Giovani Culau e Coletivo (PCdoB).

O segundo bloco é formado pelos partidos PL, Cidadania e PTB. Com seis parlamentares integrantes do bloco, terão direito a duas cadeiras - que serão ocupadas por Jessé Sangalli (Cidadania) e Mauro Pinheiro (PL).

Por fim, o bloco três é oriundo da união do Republicanos com o Podemos. Com três vereadores, poderão indicar um nome para representar o grupo na comissão, que será o de Fernanda Barth (Pode).

O PP, PSDB e MDB optaram por não se unirem a blocos, mas as siglas atingem a cota de ter no mínimo três parlamentares. O PP, com três vereadores, indicou o nome de Mônica Leal. O PSDB, com quatro representantes, optou por Marcelo Bernardi. Já o MDB, também com três parlamentares, terá direito a um nome - que será de Idenir Cecchim - também escolhido para presidir a Comissão do Plano Diretor.

Como os integrantes dos blocos e partidos com maior número de vereadores não completaram as 14 vagas necessárias para que seja criada a comissão, foi possível a entrada de outras siglas, que não necessariamente precisam atingir a cota prevista no regimento.

Partidos com apenas um parlamentar vinculado também poderão ter representantes. São eles: PSB, que indicou Airto Ferronato; PSD, com Cláudia Araujo, e o Solidariedade, que será representado por Claudio Janta.

Já o PDT tem dois parlamentares, mas não atingiu a cota mínima. No entanto, também poderá ter uma cadeira, que será de João Bosco Vaz. A situação é a mesma com o partido Novo, que indicou o nome de Mari Pimentel.