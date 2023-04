Frente Parlamentar lança observatório para monitorar expansão do Tudo Fácil Empresas no RS

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização lançou na noite de terça-feira (25) o observatório para monitorar a expansão do Tudo Fácil Empresas no interior do Estado. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Felipe Camozzato (NOVO), reforçou a importância da parceria com as prefeituras na instalação de novas unidades no interior gaúcho com objetivo de facilitar a criação de novas pessoas jurídicas, criando no Estado um “ambiente favorável para os negócios”. Durante sua manifestação, a presidente da Junta Comercial do RS, Lauren Momback, explicou que o Tudo Fácil é uma iniciativa do governo gaúcho em parceria com os municípios que permite a abertura de empresas com todos os seus registros e autorizações em até 10 minutos.Segundo ela, a plataforma contempla mais de 700 atividades consideradas de baixo risco no RS. “Este é avanço para a vida do cidadão que deseja abrir seu próprio negócio de forma rápida, simplificada e gratuita, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, avaliou. Também participaram da reunião a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo, Paraskevi Bessa, os vereadores do Novo de Porto Alegre, Mari Pimentel e Tiago Albrecht, o diretor da Redesim da Junta Comercial, Silvio Ramão, o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto; entre outras autoridades.