Jornais europeus repercutem protesto contra Lula

Jornais de Portugal e da Espanha repercutiram o protesto de deputados da extrema direita portuguesa durante discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia da República de Portugal na manhã de ontem, 25 de abril, data que marca a Revolução dos Cravos, o fim da ditadura militar naquele país.

O jornal português Público citou as manifestações feitas pelos deputados da oposição, que reiteraram críticas à visita de Lula ao país e afirmaram que a presença do chefe de Estado brasileiro no 25 de abril era um "erro tremendo". Sobre a participação de Lula, o jornal destacou os aplausos que Lula recebeu após terminar seu discurso, bem como seu pedido de desculpas ao parlamento pelo o que havia acontecido mais cedo.

Já o Diário de Notícias destacou os protestos contra Lula feitos partido Chega e de brasileiros do Movimento Brasil Portugal. Segundo o periódico, as palavras mais ouvidas nos protestos pediam "Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão" e "Tolerância Zero à Corrupção". Os cartazes e gestos feitos por parlamentares dentro da Assembleia também tomaram espaço nas reportagens do jornal.

Já o jornal online Expresso pontuou a "alta tensão" dentro do parlamento português nesta manhã. De acordo com o portal, o Chega prometeu a "maior manifestação de sempre" contra Lula frente à Assembleia da República portuguesa. O periódico ainda cita que, mesmo que Lula tenha desvalorizado o incidente e ridicularizado os deputados", não deixou de atacar a extrema direita.

Os jornais espanhóis El País e DW Español também repercutiram os atos em Portugal. Segundo os periódicos, Lula foi recebido por aplausos e protestos de ambos os lados durante sua visita a Portugal. No El País, Lula foi classificado como um símbolo, "para o bem ou para o mal", e ainda citou que o presidente caracterizou as manifestações como uma "cena ridícula".

O canal de televisão RTVE Notícias enfatizou os cartazes empunhados pela oposição com os dizeres "Basta de corrupção" e o portal RTP destacou fala de Lula durante Fórum Empresarial Portugal-Brasil, ao dizer que o "Brasil está pronto para voltar a ser um país grande e importante".