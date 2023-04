Postos de atendimento não precisam ter portas giratórias

Os vereadores da Capital decidiram manter o veto parcial, nesta segunda-feira (24), ao projeto de lei que retirava a obrigatoriedade de portas giratórias em agências bancárias. A decisão havia sido encaminhada pelo executivo e aguardava a deliberação dos parlamentares. A votação da matéria contou com a presença de sindicatos e trabalhadores da categoria.

O projeto havia sido protocolado pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB) e aprovado na Câmara em dezembro do ano passado. A matéria apenas aguardava a deliberação do prefeito Sebastião Melo (MDB). Com a decisão tomada, o executivo encaminhou um veto que previa a exclusão o inciso I - que estabelecia a desobrigatoriedade do uso de portas-giratórias em agências que tivessem um Plano de Segurança aprovado pela Polícia Federal.

Com a sentença dos vereadores pela manutenção do veto, fica mantida a obrigatoriedade do equipamento de segurança em agências com movimentação de dinheiro em espécie. A desobrigatoriedade das portas-giratórias será válida apenas para Postos de Atendimento e Postos de Atendimento Eletrônico.

A nova legislação mantém, ainda, mesmo naqueles postos onde é dispensada a instalação do equipamento, a manutenção de sistema de monitoramento ininterrupto em regime de 24 horas por sete dias da semana.