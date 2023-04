Assembleia vota indicação de Ranolfo ao BRDE e Gastal ao Badesul

A Assembleia Legislativa vota, nesta terça-feira (25), as indicações do governador Eduardo Leite (PSDB) para bancos de fomento do Estado e da Região Sul. O ex-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) foi indicado para assumir uma das diretorias do Rio Grande do Sul no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O ex-secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, foi indicado para a presidência do Badesul, enquanto o servidor de carreira José Luis da Silva Nunes foi indicado para a diretoria do mesmo.Os três foram sabatinados por deputados estaduais componentes da Comissão de Finanças, juntamente ao ex-secretário estadual da Fazenda, Leonardo Busatto, cujo relatório só foi apreciado pela comissão na quinta-feira (20) passada e não houve tempo hábil para ser incluído na votação desta terça. Os três relatórios produzidos a partir das sabatinas dos indicados serão apreciados em plenário pelos Parlamentares. Em caso de aprovação, os indicados passarão por uma sabatina realizada pelo Banco Central - última fase antes de assumirem os cargos. Caso seja aprovado para a diretoria de operações do BRDE, Ranolfo deve assumir a presidência do Banco a partir de 2024. O cargo de presidente do BRDE é rotacionado entre RS, Santa Catarina e Paraná, os três estados da região sul do País. Ao indicar o correligionário para a diretoria, Leite adiantou que indicaria Ranolfo para a presidência quando o posto retornasse para o Estado, por dois anos, a partir do ano que vem.