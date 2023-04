Lula quer reagir a pressão com liberação de verbas

Cobrado por parlamentares e pressionado pela falta de uma base sólida, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca acelerar o repasse de verbas adicionais a cada deputado como uma forma de melhorar o clima no Congresso e aprovar medidas de interesse do Palácio do Planalto.

A negociação em torno da liberação desse tipo de verba ocorre sobretudo na Câmara e se dá agora também sob a provável criação de uma CPI para investigar os ataques golpistas de 8 de janeiro - o governo busca ter a maioria de deputados e senadores na comissão, além de indicar presidente e relator.

Líderes de três partidos ligados ao presidente Arthur Lira (PP) ouvidos pela reportagem relatam que os valores negociados no Parlamento variam conforme o tempo de casa do deputado, em uma faixa que vai de R$ 3,5 milhões para os novos e de R$ 5 milhões a R$ 7 milhões para congressistas antigos.

Isso corresponderia, segundo líderes, a pelo menos metade do montante que os deputados poderão indicar neste ano nesse tipo de rubrica, denominada RP2, do orçamento de ministérios. Esses valores se somariam ao dinheiro de emendas individuais, de bancada e de comissões a que os parlamentares têm direito. Os deputados indicariam os recursos a serem aplicados em projetos de seus interesses.

As verbas de agora se inserem em um acordo feito no Congresso no ano passado segundo o qual parlamentares novos e antigos teriam acesso a determinado montante para indicar a ações ministeriais em suas bases.

No final do ano passado, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de banir as emendas de relator, que tinham a rubrica RP9, sob argumento de que eram inconstitucionais, Congresso e governo Lula costuraram um acordo segundo o qual parte dos recursos viraria emendas individuais e R$ 9,8 bilhões iriam para ministérios para serem usados para atender pedidos de parlamentares.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), por exemplo, tem sido pressionado desde o início do ano por líderes partidários a acelerar a execução das verbas. Até a semana passada, haviam sido liberados cerca de R$ 4,5 milhões de restos a pagar de verbas que estavam na rubrica das antigas emendas de relator.

Embora o titular da pasta que trata da negociação política busque em conversas com aliados desatrelar a liberação desse dinheiro extra à formação de uma base, os parlamentares já avisaram ao governo que, sem isso, será difícil fidelizá-los.

Segundo parlamentares, o Planalto insiste em ser visto como o "padrinho" das verbas junto aos deputados, para diminuir a intermediação de Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e de líderes partidários. A intenção é tentar imprimir uma mudança em relação a como os repasses eram feitos na era das emendas de relator, quando as verbas eram distribuídas por Lira e Pacheco a seus aliados.