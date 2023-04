Imagens mostram antessala de Lula sendo arrombada

As imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostram que a antessala do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi arrombada às 15h56min do dia 8 de janeiro, após um homem dar um chute na porta de vidro. Os vídeos, tornados públicos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), indicam que o homem só desferiu o chute após estar ciente que sua ação seria gravada por outra pessoa — no caso, um repórter fotográfico da agência de notícias Reuters.

O gabinete de Lula, que estava trancado, não foi invadido. As imagens das 33 câmaras, que têm duração de 160 horas, também mostram ministros e o presidente Lula no Palácio do Planalto, após a liberação do prédio.

Vídeos mostram os integrantes do Executivo circulando no terceiro andar do palácio, local em que despacha o presidente e a que os invasores tiveram acesso. Lula aparece na antessala de seu gabinete e gesticula, demonstrando indignação a seus interlocutores. Ele está acompanhado do seu fotógrafo e secretário de Audiovisual, Ricardo Stuckert, e seguranças. Depois, aparecem nas imagens o ministro Flávio Dino (Justiça), José Múcio (Defesa) e Rui Costa (Casa Civil).

As imagens só se tornaram públicas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele também decidiu colher o depoimento dos servidores do GSI que aparecem nas cenas, o que ocorreu na Polícia Federal ontem.

O material havia sido colocado sob sigilo pelo governo federal. Entre os militares que irão prestar depoimento, estão o general Carlos Feitosa Rodrigues, os coronéis Wanderli Baptista da Silva Júnior, Alexandre Santos de Amorim e André Garcia Furtado.