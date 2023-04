Lula anuncia 13 acordos com Portugal e criação de escritório da Apex em Lisboa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 13 acordos de cooperação com Portugal neste sábado (22) durante a visita ao país europeu. As medidas englobam temas como turismo, direitos das pessoas com deficiência, saúde, energia, comunicações e outros. Além disso, Lula anunciou a criação de um escritório da Apex em Lisboa para promover o País em Portugal e atrair investimentos. Os acordos foram firmados em solenidade com a presença de vários ministros dos dois países e também do primeiro-ministro português António Costa.