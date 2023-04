Moro diz que fala sobre Gilmar Mendes foi brincadeira e repudia denúncia da PGR

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) repudiou nesta terça-feira (18) a denúncia feita na segunda-feira (17) pela Procuradoria Geral da República (PGR) por crime de calúnia cometido pelo ex-juiz contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Segundo Moro, ele não foi procurado pela PGR para se explicar sobre o vídeo que viralizou nas redes sociais na sexta-feira (14) no qual aparece dizendo a interlocutores sobre "comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes". "Isso é fiança para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes", diz um trecho do vídeo de 8 segundos.

Minha posição sobre a denúncia da PGR. pic.twitter.com/9XXFsfd202 — Sergio Moro (@SF_Moro) April 18, 2023

Em post no Twitter nesta terça, Moro disse que o vídeo se trata de uma brincadeira feita sobre “cadeia” em festa junina onde se paga para sair da prisão. “A não ser que a PGR queira dizer que acusei o Min. Gilmar de “vender” “habeas corpus” contra “prisão” de festa junina, penso que a denúncia é absurda. PS.: não estou reiterando calúnia ou injúria, apenas explicando”, diz no tweet.

A recente postagem do @FMouraBrasil esclarece tudo. Brincava-se sobre “cadeia” em festa junina na qual paga-se uma prenda para sair (atenção: não é crime pagar ou receber nesse caso). A não ser que a PGR queira dizer que acusei o Min. Gilmar de “vender” “habeas corpus” contra… pic.twitter.com/XrUV01ZRqY — Sergio Moro (@SF_Moro) April 18, 2023

O senador admitiu ter divergências com o ministro Gilmar Mendes, mas disse que nunca o acusou por crimes. Complementou o post criticando a denúncia relâmpago feita pela PGR, a qual definiu como estranha e repudiou. “Se eu postar, do jeito que as coisas andam, é capaz de me prenderem. No Senado, continuarei a lutar pela Justiça e pela liberdade, para mim e para você”, concluiu.

Na denúncia da PGR, a vice-procuradora Lindôra Maria Araújo pede que Moro seja condenado e que, se a pena for superior a quatro anos de prisão, perca o mandato, como previsto no Código Penal. A denúncia também determina que deve ser estabelecido também um valor de indenização.

A PGR considerou que Moro cometeu o crime de calúnia contra o ministro do STF ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva e que o ex-juiz estava ciente da gravidade do que estava dizendo e o fez em público, na frente de muitas pessoas, sabendo que estava sendo filmado. Ele também teria atuado com o objetivo claro de depreciar e descredibilizar a atuação de Gilmar Mendes na Corte.

Crime de calúnia

Previsto no artigo 138 do Código Penal, o crime de calúnia tem pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Ainda há previsão de agravantes, no caso de vítimas com mais de 60 anos, como é o caso de Gilmar Mendes.