Jairo Jorge lança ações para reduzir dívida de R$ 196 milhões na volta à prefeitura de Canoas

A primeira missão de Jairo Jorge (PSD) em seu retorno à prefeitura de Canoas será reduzir a dívida de R$ 196,45 milhões que o Executivo municipal mantém com fornecedores. Após ficar cerca de um ano afastado do cargo por suspeita de corrupção, em processo que agora corre na Justiça federal, o prefeito lançou dois programas para reequilibrar despesas e receitas do município, após perdas de arrecadação do ICMS.

De volta à prefeitura há apenas apenas 20 dias, Jairo prevê que o déficit ainda possa crescer. "Temos ainda um déficit na faixa de R$ 385 milhões. O orçamento foi comprimido. Uma parte desse déficit já aparece agora e vamos tomar medidas para tentar reduzir. Ainda não temas toda a análise, esse período de 20 dias não foi suficiente para fazer todo o mapeamento", declarou o prefeito, em entrevista coletiva na sede do Executivo.

A dívida atual tem origem em Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), na casa de R$ 92,7 milhões, liquidações apagar estimadas em R$ 53,9 milhões e despesas na ordem de R$ 22,8 milhões não pagas a hospitais de Canoas.

O valor total "é uma arrecadação por mês", afirmou Jairo. "E exatamente esse valor, em torno de R$ 160 milhões, foi o que a gente perdeu de ICMS. Esse número é decorrente da ausência de medidas de redução. Se, quando começou a cair o ICMS, a gente tivesse tomado medidas de contenção, talvez a gente não chegasse nesse déficit", pontuou.

As dívidas, de forma geral, estão com uma média de atraso de 3 a 4 meses. Também há diversos atrasos a pagamentos referentes ao último trimestre de 2022, segundo a própria prefeitura.

As receitas de Canoas sofreram redução de 14,98%, sem contar a inflação, entre o primeiro trimestre de 2022 e o mesmo período deste ano. No ano passado, a arrecadação dos meses de janeiro, fevereiro e março foi de R$ 537,1 milhões. No primeiro trimestre de 2023, a arrecadação foi de R$ 457,5 milhões - queda de quase R$ 80 milhões em três meses.

Para conter o déficit, a prefeitura lançou dois programas, com o objetivo de conter despesas e gerar mais receitas aos cofres municipais. Para aumentar a arrecadação, um dos projetos vai focar em combate à inadimplência, com descontos ou até perdão de multas e juros moratórios, e no parcelamento de dívidas para grandes devedores.

Nas despesas, a prefeitura deve cortar gastos comuns, como reduzir locações de carros, número de motoristas, gastos em combustível, suspensão de novas locações de imóveis por 180 dias, reformar prédios próprios, permuta de áreas, revisão de locações ociosas e economia de energia e água.

"Acredito que em 6 meses a gente vai respirar melhor, mas (a recuperação fiscal) é algo que deve durar o ano todo. Prematuro dizer que a gente vai resolver esse déficit em seis meses", prevê Jairo.