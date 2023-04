Acordo do Brasil com Emirados Árabes prevê investimentos de R$ 12 bi na Bahia

Na última escala da viagem oficial na Ásia, Lula e membros do governo brasileiro assinaram acordos de cooperação com os Emirados Árabes Unidos neste sábado (15). A visita serviu para atender um país que tem muitos investimentos no Brasil e, na ocasião, anunciou um de grande porte de R$ 12 bilhões, em 10 anos, para a construção de uma fábrica de diesel verde e de querosene de aviação sustentável na Bahia.

O governador deste Estado, Jeronimo Rodrigues, que integra a comitiva, assinou memorando de entendimento entre o estado e o fundo financeiro de Abu Dhabi Mubadala Capital, controlador da refinaria de Mataripe, privatizada em 2021. "Acabei de assinar um termo de compromisso para investimento na produção de diesel verde a partir da carnaúba e do dendê. Mais um saldo positivo para a geração de trabalho e renda", disse em vídeo publicado no Twitter.



Quanto ao meio ambiente, para um país que vive da riqueza ecologicamente incorreta do petróleo e que vai sediar a grande conferência sobre o clima no fim do ano, se esperava um gesto mais concreto em relação à Amazônia que não se efetivou.