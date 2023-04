Tribunal reverte sentença e absolve Pezão após condenação de 98 anos

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) absolveu nesta quarta-feira (12) o ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão (MDB) da acusação por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Por maioria (2 a 1), os juízes da Primeira Turma Especializada do tribunal decidiram reverter a sentença do juiz Marcelo Bretas, que impôs uma condenação de 98 anos e 11 meses de prisão ao ex-governador. Essa é a única ação penal em curso contra Pezão.

Em nota, a defesa do ex-governador afirma que a decisão "resgata a dignidade e honra do ex-governador, que teve seu mandato precocemente interrompido e ficou mais de um ano injustamente preso, com base em delações mentirosas e ilações do Ministério Público Federal".

Pezão foi preso no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador, em novembro de 2018, a dois meses do encerramento de seu mandato. O Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva cerca de um ano depois.

Pezão era acusado de ter integrado a organização criminosa comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral quando vice-governador (2007-2014), e também dado continuidade às atividades ilícitas na sua própria gestão (2014-2018).