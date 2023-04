Projeto de IPTU sustentável é aprovado em Porto Alegre

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (12) o projeto de lei que estabelece descontos progressivos no pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) a imóveis que adotarem práticas sustentáveis. A matéria é de autoria do Executivo e foi batizada de IPTU Sustentável.

Os critérios de sustentabilidade que deverão ser adotados pelo beneficiário ainda serão definidos pelo executivo através de um decreto. O desconto será dado progressivamente, de forma que quanto maior o número de critérios atingidos, maior será o benefício tributário - que pode chegar até 10% de desconto.

Das exigências que serão encaminhadas pelo prefeito, três já foram aprovados pelo legislativo através da emenda dois, de autoria da vereadora Fernanda Barth (Pode). Uma delas trata da instalação subterrânea da fiação. O trecho vai ao encontro com um projeto de lei sancionado ontem pelo Executivo - do qual a vereadora é uma das autoras - a matéria prevê que em 15 anos a fiação da Capital deve ser totalmente subterrânea.

Outras duas propostas também estavam na emenda. Uma delas exige que o beneficiário utilize energia renovável e de águas pluviais. A outra trata da obrigatoriedade da instalação de telhados e fachadas ecológicas - que permite o crescimento da vegetação.

O beneficiário que adotar o IPTU Sustentável terá direito a três anos de desconto no IPTU. Passado esse prazo, deverá solicitar novamente o selo para que mantenha o benefício. O órgão do Executivo responsável pela fiscalização e gerenciamento do programa será a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

A matéria foi aprovada no plenário Otávio Rocha por 22 votos favoráveis e 11 contrários.