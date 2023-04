Governador Eduardo Leite apresenta diagnóstico dos gargalos do IPE-Saúde nesta quarta-feira

Ao meio dia desta quarta-feira (12), o governador Eduardo Leite (PSDB) apresentará o trabalho de diagnóstico realizado para embasamento da proposta de reestruturação do IPE-Saúde. O diagnóstico será apresentado aos deputados estaduais e secretários de Estado. O evento acontece na sede do IPE Saúde.Leite já havia adiantado que apresentaria o diagnóstico da crítica situação do IPE nesta semana, durante o evento que apresentou o balanço de 100 dias do governo. O IPE-Saúde entrou no ano de 2023 com uma dívida de R$ 200 milhões e, nesta quarta, os médicos credenciados pelo plano completam o terceiro e último dia de paralisação.Esse trabalho de diagnóstico servirá de base para um projeto de reestruturação do plano de saúde que será apresentado na próxima semana. O foco da proposta, que será debatida com os deputados para posterior envio à Assembleia Legislativa, é encontrar uma nova modelagem de financiamento do IPE, reequilibrando receitas e despesas, assim como valorização dos honorários médicos.