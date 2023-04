Sancionada lei do novo piso do magistério

O governador Eduardo Leite (PSDB) sancionou, ainda na noite de segunda-feira, a lei que garante o piso mínimo nacional para o magistério estadual e a lei que prorroga a validade dos concursos públicos por mais um ano, ambas aprovadas pela Assembleia em 4 de abril. As sanções estão na terceira edição do Diário Oficial do Estado, publicado no mesmo dia do ato, à noite.

O reajuste em 9,4595% para o magistério assegura o pagamento do piso mínimo nacional de R$ 4.420,55 determinado pelo Ministério da Educação para 2023. O salário de entrada para professores com licenciatura plena (nível A3) passa a ser R$ 4.641,47, faixa na qual ingressam a maioria dos profissionais, inclusive os de contrato temporário. Os novos valores, conforme a Lei Nº 15.960, são retroativos a 1° de janeiro de 2023.

O índice aprovado incidirá sobre todos os níveis da carreira dos professores ativos, inativos e pensionistas com direito à paridade, resultando em impacto financeiro estimado de R$ 488 milhões ao ano para o Estado.

Contudo, nem todos os professores receberam ganho real de 9,45% em seus salários. Muito recebem uma parcela de irredutibilidade para complementação dos vencimentos, e terão reajuste descontado dessa parcela.

O projeto de reajuste do piso do magistério foi encaminhado em regime de urgência para a Assembleia em 1° de março. Antes disso, houve reunião com o Centro de Professores do

Estado (Cpers), entidade que representa a categoria do magistério, e apresentação da proposta para deputados da base e independentes.

Leite também sancionou a Lei Complementar 15.959, que amplia a validade de concursos públicos por mais um ano, igualando o Estado à legislação federal. Os prazos passam a contar a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo considerados os tempos restantes previstos nos editais.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), seis certames já realizados terão prazo estendido. são concursos para a Secretaria da Fazenda, Corpo de Bombeiros, dois para Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e dois para o Instituto-Geral de Perícias (IGP).