Deputados repercutem declaração de Leite sobre votações

Parlamentares de oposição ao governo Eduardo Leite (PSDB) reagiram ao comentário feito pelo governador à nova disposição de forças da Assembleia Legislativa: uma dinâmica em que há duas bancadas de oposição - à esquerda e à direita - que podem colaborar contra pautas do Executivo, a exemplo do projeto de reajuste de 9,45% ao magistério.

Em evento no Cais Embarcadero em que apresentou o balanço de 100 dias do governo, ao ser questionado, Leite disse que "estranha" que partidos como PT, PL, PSOL, Republicanos e PCdoB tenham votado juntos, em uma apreciação apertada, com diferença de apenas três votos, em um universo de 51 votantes.

"Tenho maior respeito à opinião do governador, mas é evidente que quem estranha a posição dele, e uma postura até agressiva, sou eu, pois reconheço no governador alguém que respeita a democracia. O Parlamento é um espelho do que a urna votou. O PL e o Republicanos disputaram contra o governador no segundo turno. Nós perdemos a eleição e fomos direcionados pela sociedade a fazer uma fiscalização", afirmou Rodrigo Lorenzoni, líder do PL.

O placar de 27 votos contra 24 impediu a votação de emendas protocoladas por PT, PL e Republicanos que alteravam a proposta original do Executivo e buscava repor 9,45% para todos os níveis da educação.

"Estranho é o Eduardo Leite dizer que educação é prioridade e oferecer essa proposta totalmente rebaixada para os professores. Oferecer praticamente zero (de reajuste) para os aposentados e zero para os funcionários de escola. A nossa defesa de salários dignos para o magistério vem de longa data. No meu caso, me contrapondo inclusive a governos do PT em determinados momentos", afirmou Luciana Genro, líder do PSOL.

A parlamentar faz referência aos professores que recebem uma parcela de irredutibilidade para completar seu salário. Parte do reajuste de uma parcela significativa do magistério, principalmente aposentados, será descontada da parcela de irredutibilidade.

Mesmo reagindo à fala de Leite, as 'oposições' não deixaram de se atacar entre si. Direita e esquerda demonstraram que essa colaboração parece não sair do plenário da casa durante a apreciação de projetos e a disputa histórica entre os dois polos da política gaúcha permanece.

"Não votamos no Leite. Se há alguma oposição legítima na Assembleia, é aquela que foi derrotada na eleição. Estranho é fazer oposição contra alguém em que se votou", disparou Rodrigo Lorenzoni. "Quem tem que se explicar é a direita, que ontem estava com (Jair) Bolsonaro (PL) e com Leite e agora defende os professores de uma forma até demagógica", criticou Luciana Genro.