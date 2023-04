Novo IPE-Saúde será apresentado na próxima semana

O segundo governo Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul chegou ao centésimo dia nesta segunda-feira (10). Ao apresentar o balanço de 100 dias do primeiro governo reeleito da história do Estado, o gestor reafirmou a continuidade de ações do primeiro mandato, comemorou a primeira vitória na Assembleia Legislativa, enfatizou que a marca do governo é a busca por performance e anunciou o próximo desafio do Palácio Piratini: o projeto de reestruturação do IPE-Saúde.

A nova marca do governo, divulgada na ocasião, é "o futuro nos une" - e a novidade mais contundente revelada no evento contempla um futuro de curto prazo: passado o primeiro trimestre com a aprovação do reajuste na carreira do magistério, o próximo enfrentamento de Leite no Parlamento deve ser um novo modelo de financiamento para o IPE, cuja proposta deverá ser apresentada já na próxima semana.

"Em primeiro lugar, vamos apresentar um diagnóstico que contempla não apenas o que já temos de uma defasagem entre a receita do IPE e seus custos, como também aqueles custos que devem ser acoplados na medida em que há uma demanda de reajuste dos honorários médicos, por exemplo. São desafios que já temos no presente e os que se agregam, por conta de novas despesas que se inserem no custo da saúde", afirmou Leite.

Após esse diagnóstico, a ser debatido com o setor da saúde ainda nesta semana, o governo deve apresentar seu projeto final na semana que vem. Leite deixou claro, no entanto, que o envio do texto para o Parlamento deverá ocorrer apenas após debates advindos na apresentação da proposta.

O IPE-Saúde ingressou no ano de 2023 com uma dívida de R$ 200 milhões - que já chegou a ser de R$ 650 milhões em março de 2022. Os médicos credenciados pelo plano, que atende 1 milhão de gaúchos, iniciaram essa semana com as atividades suspensas, em paralisação aprovada durante assembleia do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), por conta da falta de reajuste dos honorários.

Ao mesmo tempo em que há necessidade de equilíbrio entre as receitas e despesas do IPE, existe uma forte demanda pela reposição dos honorários médicos. Esse é o desafio para o qual o Piratini deverá apresentar uma solução nos próximos dias.

"A reestruturação buscará atender, no limite do possível, as semanas que o setor da saúde tem para o IPE como plano. Vai apresentar uma reestruturação na forma de financiamento. Não se trata apenas de revisão de alíquotas (de contribuição dos beneficiários do plano), se trata de uma nova forma de financiar", explicou o governador.

O segundo governo Leite chega a 100 dias sem uma marca, ou pelo menos sem uma grande entrega que possa simbolizar a atuação do Piratini neste pouco mais de um trimestre. Questionado, o governador disse que a marca da gestão é a busca pela performance.

"Neste novo ciclo, a marca é exatamente dar performance à máquina pública. No governo passado, tínhamos a necessidade de superar uma crise gigantesca. Tínhamos uma agenda profunda de reformas. (...) As marcas devem ser as características, os valores, a essência do governo. A essência é a mesma, diálogo e ousadia, dirigidas a um novo foco: a performance. O governo está trabalhando nisso", disse o tucano.

Neste sentido, reforçou os cinco eixos prioritários para o governo: educação, saúde, inovação, combate à pobreza e combate à estiagem - nesta ordem. Apesar de não haver uma grande entrega que pudesse ser destacada, o governo enxerga o fato de ser a primeira gestão a chegar ao centésimo dia pela segunda vez como, talvez, sua principal marca; a continuidade.

"A agenda que nos trouxe até aqui dá um novo ponto de partida para esses novos 100 dias. São 100 dias bem diferentes do que os do governo passado", resumiu Leite na apresentação, que ocorreu no Cais Embarcadero.