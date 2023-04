Pimenta confirma que Lula estuda fazer lives semanais

Agência Estado

O ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo, Paulo Pimenta (PT), confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda fazer lives semanais nas redes sociais, uma marca do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o ministro, o formato e a frequência dessas transmissões, contudo, ainda serão discutidos após a viagem do presidente à China.