Após assumir comando do PSDB, Leite enfrenta 1ª crise com tucanos

Após assumir em janeiro a presidência nacional do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já enfrenta sua primeira crise interna, que pode acabar na Justiça. Tucanos paulistas ligados aos ex-governadores João Doria e Rodrigo Garcia, que ainda comandam o diretório estadual da sigla, se insurgiram contra as mudanças promovidas no comando nacional e avaliam que o chefe do executivo gaúcho quer impor seus aliados nos diretórios estaduais.

Para que Leite assumisse o comando do PSDB, foi preciso fazer uma manobra política, já que o mandato da executiva terminaria em maio. O governador assumiu primeiro o cargo de vice-presidente. Em seguida, a maioria da executiva renunciou e elegeu Leite, que então indicou um novo grupo para formar a cúpula.

Ex-integrante da executiva, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, vem cobrando desde janeiro o registro da ata da reunião. "O partido vive uma ilegalidade, uma imoralidade. O Eduardo Leite comanda o PSDB com uma comissão golpista", disse. O partido informou que a ata foi entregue ao cartório na segunda-feira da semana passada. O prefeito cogita acionar a Justiça para questionar a reunião que formalizou a escolha de Leite. Procurado, o governador minimizou a crise interna e disse que todos os governadores, parlamentares e lideranças do PSDB foram ouvidos para a formação da executiva. "Lamento essa declaração. Todos participaram (da escolha) da nova executiva. Assumi a presidência após um apelo que me fizeram. Sobre a ata, esse é um procedimento burocrático que o partido está tomando conta", afirmou Leite.