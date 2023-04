Lula cita possibilidade de isenção fiscal para setor automobilístico

Agência Estado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira (6) que irá se reunir com a indústria automobilística e lideranças sindicais para discutir o financiamento e produção de automóveis do Brasil. De acordo com o chefe do Executivo, a discussão com o setor não é para reduzir IPI; "é mais profunda".Lula afirmou que planeja se reunir com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e sindicalistas para a discussão de uma programação "que pode envolver alguma política de isenção fiscal"."Eu já disse ao Geraldo Alckmin, que convidasse a indústria automobilística e sindicatos para ter uma conversa", afirmou Lula, em referência ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. "Precisamos ter uma discussão mais profunda do que queremos da indústria automobilística brasileira porque também precisamos assumir a responsabilidade de facilitar o financiamento de carro", pontuou.Segundo o presidente, não adianta aumentar a produção automobilística no Brasil se não houver mercado interno. "Não está fácil comprar um carro hoje", disse. "Não vamos ficar produzindo carro para um povo que não pode comprar."O presidente disse que a indústria automobilística também será tema de debate de sua viagem à China, prevista para acontecer na próxima semana.Segundo o chefe do Executivo, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está no país asiático e sinaliza um acordo com a China de acordo com a potência para a produção de carro elétrico no Estado, na fábrica da Ford. "Me interessa ter carro elétrico no Brasil", afirmou.