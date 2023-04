AL instala frentes parlamentares em defesa do empreendedorismo e competitividade

Três frentes parlamentares foram instaladas nesta quarta-feira (5) na Assembleia Legislativa com o intuito de impulsionar a competitividade e o empreendedorismo do Rio Grande do Sul. A frente do Empreendedorismo e da Desburocratização, será presidida pelo deputado Felipe Camozzato (Novo), e as da Liberdade Econômica e em Defesa da Simplificação e Redução da Carga Tributária, comandada pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL).

Camozzato destacou a união das frentes parlamentares para a construção de uma pauta liberal e na defesa da melhoria do ambiente de negócios. “Cada vez mais precisamos de uma construção coletiva com Legislativo, Executivo e sociedade civil organizada, para diminuir os gargalos no Estado, pois o papel do empreendedor não é só pagar a conta”, afirmou o parlamentar.

Lorenzoni mencionou o trabalho em conjunto com o deputado Camozzato e falou sobre o empreendedorismo no Rio Grande do Sul. “Aqui temos avanços importantes, muitas iniciativas, mas também enfrentamos o problema da cultura da secretaria da Fazenda, que tem repetido por 20, 30 anos, a mesma política tributária e ela não destrava: é burocrática, complexa, fiscalista e concentra arrecadação. Nosso trabalho é, juntos, Parlamento, Poder Executivo, sociedade civil e empreendedores encontrar caminhos e o fazer com que o RS seja um Estado mais competitivo", destacou.

Também foram apresentados no evento, como exemplo de ação das frentes, três projetos já protocolados, que são iniciativas de inovação, empreendedorismo e liberdade econômica: o projeto de lei do deputado Marcus Vinícius, sobre o Ensino Híbrido na Educação Básica da Rede Estadual do RS, o SandBox Regulatório, de Camozzato, e o Plano Estadual de Revisão de Gastos Públicos, que vai entregar à população uma gestão fiscal responsável dos recursos públicos com foco na eficiência e eficácia na execução das ações governamentais e na eliminação de gastos supérfluos e de burocracia.

Manifestações

O CEO do Gramado Summit, Marcus Rossi, falou durante a instalação das duas frentes parlamentares. Desde 2017, Rossi organiza o evento que trata de negócios e inovação na Serra Gaúcha. Na sua palestra, ele traçou um panorama sobre o ambiente de negócios no RS. “O futuro não se construirá com ideias mirabolantes que surgem do nada. Ele será resultado de tudo o que estamos desenvolvendo e inovando hoje", disse.

Alexandre Wolwacz-Stormer, da Liberta Investimentos, abordou sobre liberdade, educação financeira e empreendedorismo. Segundo ele, "sem liberdade econômica não somos livres". Sobre o empreendedorismo, Stormer disse que o RS tem excelentes iniciativas, mas, de fato, a dificuldade é o arcabouço fiscal, o peso do Estado. "Nosso conceito," disse ele, "é entregar educação financeira, porque se as pessoas souberem como lidar com seu dinheiro, vamos fazer com que o Estado faça isso também."

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, criticou a burocratização e sustentou que o empreendedorismo é o caminho para tirar o país da miséria. "Programas de auxílio são importantes. Mas não podemos conceber que se celebre o aumento de pessoas no Bolsa Família", apontou.



Ele condenou o “estado empreendedor” e disse que o momento atual é do “estado contratante”. “Os governos precisam perceber que a conta que produzem tem eu caber no bolso do cidadão. Hoje, felizmente, temos um cenário favorável para construir maiorias que defendam esses valores”, salientou.