Projeto habitacional Compra Compartilhada é aprovado na Câmara de Porto Alegre

Nikelly de Souza

Foi aprovado por unanimidade o programa Mais Habitação - Compra Compartilhada, do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). O Projeto busca trazer um subsídio no valor de R$ 15 mil a famílias de baixa renda que queiram adquirir um imóvel através do Minha Casa Minha Vida, vinculado ao governo federal. A Câmara da Capital também aprovou outras três emendas vinculadas à matéria. Conforme explicou o Secretário de Habitação, André Machado, o programa abrange famílias com renda de até R$ 4 mil. O subsídio concedido pelo governo municipal é de R$ 15 mil para ajudar no pagamento do valor de entrada do imóvel. A quantia também pode ser cumulativa com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros subsídios oriundos de programas a nível estadual e federal.As emendas dois e três, de autoria do vereador Aldacir Oliboni (PT) e Claudio Janta (SDD) - respectivamente - tem como objetivo dar prioridade de acesso ao programa para determinados grupos. A emenda protocolada pelo vereador Oliboni busca priorizar familias chefiadas por mulheres, residentes em áreas de risco e famílias de que façam parte pessoas com deficiência ou mulheres vítimas de violência. A emenda do vereador Janta também vai na mesma linha, destacando que famílias com filhos autistas, síndrome de down e outras doenças raras serão as primeiras a serem beneficiadas. Já a emenda um, de autoria da vereadora Mari Pimentel (Novo), gerou polêmica entre os parlamentares presentes no Plenário Otávio Rocha. A proposta altera um inciso da matéria e prevê que a compra de imóveis usados também seja contemplada no programa, e não só imóveis novos como estava previsto anteriormente. A aprovação da emenda gerou resistência por parte do secretário, que afirmou que a proposta da vereadora poderia “prejudicar a operacionalização do processo”. Machado destacou que com a emenda, a Caixa Econômica Federal, responsável por acompanhar o processo, teria que realizar uma vistoria em todos os imóveis usados que fossem de interesse do comprador, o que demandaria um maior custo no processo.