Concursos no RS terão prazo de validade ampliado

Por unanimidade, os deputados estaduais gaúchos aprovaram o projeto de lei complementar (PLC) 182/2023, do governo do Rio Grande do Sul, que, na prática, autoriza a ampliação do prazo de validade dos concursos públicos estaduais em um ano. O texto foi enviado em regime de urgência pelo Executivo e é fundamental para os chamamentos de agentes da segurança pública previstos para os próximos meses.

O texto suspende o prazo de validade dos concursos públicos durante o período de ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul. Na prática, amplia em um ano a validade destes concursos.

A proposta foi enviada ao Parlamento no dia 27 de março em regime de urgência e cumpriria os 30 dias de tramitação em 25 de abril, mas, a pedido do líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), houve acordo para que a matéria já fosse a plenário na sessão de terça-feira, que se estendeu por mais de 4 horas durante a apreciação do reajuste salarial para a carreira do magistério.

Conforme a justificativa do governo, a alteração proposta faz com que a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos estaduais seja até 31 de dezembro de 2021 e não até 31 de dezembro de 2020, como anteriormente aprovado. Assim, haverá adequação da legislação estadual à normativa federal.

Uma emenda, da deputada Luciana Genro (PSOL), foi apresentada ao projeto. Ela não chegou a ser apreciada em função da aprovação, por 40 votos a 11, de requerimento do líder do governo para preferência de votação do texto original do Executivo.

Antunes destacou a atuação da comissão de aprovados em concursos, que apresentou aos parlamentares a necessidade de celeridade e segurança a um novo processo de lei que assegure a suspensão dos prazos. Os aprovados ocuparam espaços nas galerias do Parlamento em mobilização pela aprovação do projeto.

De abril a agosto, o governo gaúcho planeja o chamamento de 1.331 novos agentes de segurança aprovados em concursos, que devem servir às forças do Estado no Corpo de Bombeiros, Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Polícia Civil (PC) e Brigada Militar (BM). Ao todo, os mais de 1,3 mil novos agentes representam um impacto de R$ 434,6 milhões nas despesas do Estado entre agosto deste ano e dezembro de 2026.