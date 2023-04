Cefor discute diferentes modelos de cálculos tarifários para o transporte público de Porto Alegre

Nikelly de Souza

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) da Câmara Municipal de Porto Alegre se reuniu nesta terça-feira (04) para tratar do transporte público da Capital. O encontro foi conduzido pela presidente da comissão, vereadora Mari Pimentel (Novo) e contou com a presença da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP), do Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu), da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) e demais vereadores que integram a comissão. O debate esteve em torno da mudança de modelo utilizado para o cálculo tarifário do transporte público, que antes era calculado em torno do número de passageiros e, agora, é feito por quilômetro rodado.